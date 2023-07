Americká ministerka financií Janet Yellenová v nedeľu v Indii priaznivo hodnotila svoju ukončenú návštevu Číny. Spolupráca USA a Číny v oblastiach spoločného záujmu je podľa nej zodpovednosťou, ktorú obe veľmoci majú voči sebe navzájom aj voči zvyšku sveta.

Pozitívna vízia vzájomných vzťahov

„Je skvelé byť v Indii. Som tu tretíkrát za menej ako rok, čo znamená, že som sem ako ministerka financií cestovala viac ako do ktorejkoľvek inej krajiny. Som rada, že som späť,“ predniesla Yellenová na úvod tlačovej konferencie pred rokovaním ministrov financií skupiny veľkých ekonomík G20 v indickom Gándhínagare. Rokuje tam aj s kolegami zo skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7.

Priaznivo potom americká ministerka hovorila o svojej ceste do Číny. „Do ďalšej fázy nášho vzťahu s Čínou vstupujeme istejším krokom, vytvorili sme pevný a produktívny komunikačný kanál. Stále nám zostáva veľa práce, ale bol to dôležitý začiatok,“ povedala Yellenová.

Ekonomické rokovania

Okrem podpory Ukrajiny budú ministri financií a šéfovia centrálnych bánk krajín G20 rokovať o globálnej dani pre firmy, ktoré podľa Yellenovej „vytvoria spravodlivejšie podmienky pre menšie podniky“, ďalej o reformách a vývoji medzinárodných rozvojových bánk a reštrukturalizácii dlhov mladých ekonomík. Tú Yellenová podporila. Prípad Zambie, o ktorom rokovala aj s čínskymi zástupcami, podľa nej preukázal, že „veritelia môžu prekonať svoje rozdiely a dohodnúť sa na spoločných zásadách pre oddlženie“.

„Viac ako polovica všetkých nízkopríjmových štátov má ťažkosti so splácaním svojich dlhov, to je dvojnásobok krajín oproti roku 2015. Ekonomické podmienky pre prijatie rozhodujúcich krokov sú evidentné. Keď sa tieto krajiny rozvinú a budú prispievať do svetovej ekonomiky, ťažiť z toho budeme všetci,“ povedala Yellenová.

Podporu vyjadrila americká ministerka tiež reformám Svetovej banky a podobným organizáciám, ktoré vytvoria podmienky na poskytnutie ďalších úverov. Reformy by sa podľa nej mali uskutočniť skôr, ako členovia pristúpia k zvýšeniu kapitálu týchto organizácií. „Potrebuje lepšie, nie väčšie banky,“ poznamenala Yellenová.

Hlavná fáza rokovaní v Gándhínagare sa začne v pondelok a bude pokračovať do utorka. Okrem ministrov a guvernérov centrálnych bánk sa ho zúčastňuje takmer 500 účastníkov zo 66 delegácií.