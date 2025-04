Spoločnosť SpaceX poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa a miliardára Elona Muska získala od vlády kontrakt v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. SpaceX má pre ministerstvo obrany svojimi raketami vyniesť do vesmíru vojenské satelity, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

O zákazke v hodnote približne 5,9 miliardy dolárov informovali v sobotu vesmírne sily americkej armády. Kontrakt vo výške 5,4 miliardy dolárov získal aj projekt United Launch Services, ktorý spoločne vlastnia zbrojárske firmy Lockheed Martin a Boeing, a zmluvu v hodnote 2,4 miliardy dolárov uzavrela aj spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa.

Do roku 2029 je naplánovaných celkovo 54 amerických vesmírnych misií, z ktorých sa 28 uskutoční v spolupráci so SpaceX. „Výsledkom bude zabezpečený prístup do vesmíru pre naše národné bezpečnostné misie, ktoré zvyšujú pripravenosť armády,“ uviedli vo vyhlásení americké vesmírne sily.

SpaceX v Spojených štátoch dominuje komerčnej vesmírnej doprave a pre Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a iných klientov pravidelne realizuje misie. Elon Musk je v súčasnosti dôležitou postavou tímu Donalda Trumpa, ktorý dostal za úlohu obmedziť vládne výdavky a znížiť stavy v amerických federálnych agentúrach. Americký prezident vyhlásil, že Musk svojou úlohou nezískava žiadne finančné výhody, pripomína agentúra DPA.