Dopravcovia zaplatili v júli za jazdu po spoplatnených úsekoch slovenských ciest a diaľnic 32,6 milióna eur bez DPH. Za sedem mesiacov tohto roka dosiahol výber mýta 164,6 milióna eur. Od júla je súčasťou sadzieb aj spoplatnenie emisií CO2 podľa smernice Eurovignette, informovala spoločnosť SkyToll.
V júli spracoval mýtny systém 56,5 milióna transakcií. V priemere denne využívalo vymedzené úseky 22 466 vozidiel. Do 31. júla bolo vydaných 172 715 palubných jednotiek, pričom 68 percent pripadlo na zahraničné vozidlá. Najväčší podiel so 68 percentami výnosov pochádzal z diaľnic a rýchlostných ciest, na cesty prvej triedy mimo súbehu pripadlo 27 percent a na súbežné cesty 5 percent.
Mobilné jednotky vynucovania zaznamenali 341 porušení zákona o výbere mýta. Najčastejšie išlo o slovenské vozidlá so 127 incidentmi. Evidovali aj 61 prípadov jazdy s vypnutou palubnou jednotkou, 33 nesprávnych nastavení počtu náprav a 3 pokusy o rušenie signálu OBU.
Zákaznícka linka elektronického mýta prijala v júli 4 709 hovorov. V 41 percentách prípadov komunikovala v slovenčine, zvyšné vybavila v piatich ďalších jazykoch.