Francúzska luxusná skupina LVMH rokuje s viacerými potenciálnymi kupcami o predaji svojej módnej značky Marc Jacobs. Agentúre Reuters to povedali zdroje oboznámené so situáciou. Podľa denníka The Wall Street Journal by sa hodnota značky mohla pohybovať okolo miliardy dolárov.

Značku založil v roku 1984 módny návrhár Marc Jacobs. Medzi potenciálnych kupcov podľa zdrojov patrí napríklad spoločnosť Authentic Brands, ktorá vlastní značku Reebok, či firma WHP Global, píše Reuters.

List The Wall Street Journal uviedol, že jedným zo záujemcov je tiež spoločnosť Bluestar Alliance. Dodal, že dohoda o predaji značky Marc Jacobs by mohla byť v skorej dobe dokončená, ak rokovania neskrachujú.

Spoločnosť LVMH vlastní desiatky značiek, od kozmetického reťazca Sephora cez módne značky Christian Dior a kabelky Louis Vuitton po koňak Hennessy. V poslednom čase už však niekoľko svojich značiek predala, upozorňuje Reuters.