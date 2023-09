Spoločnosť Bukóza Holding, a.s. v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou obnovila nákup dreva a nabieha na výrobu celulózy. Situácia sa v celulózo-papierenskom priemysle podľa nej výrazne zhoršovala od začiatku roku 2023. Pre pokles cien celulózy pristúpili v auguste k odstaveniu výroby. Uviedol to špecialista marketingu a eurofondov Bukóza Holding, a.s. Michal Švábik.

„Za osem mesiacov tohto roku v porovnaní s tým istým obdobím minulého roku bol zaznamenaný prepad cien celulózy o takmer 50 percent, pričom cena drevnej hmoty v tom istom časovom porovnaní narástla o 60 percent a nákup drevnej hmoty od štátneho podniku Lesy SR bol znížený o 50 percent. Tieto zásadné vplyvy v kumulatívnom výsledku spôsobili výrazné zníženie predaja a v mesiaci august 2023 bola výroba prakticky odstavená," povedal Švábik.

Dohoda spoločnosti so štátnym podnikom Lesy SR podľa jeho slov priniesla obnovenie nákupu drevnej hmoty a postupný nábeh výroby celulózy v septembri. „Podľa informácií zo š. p. Lesy SR so spoločnosťou Bukóza neustále prebiehajú obchodné rokovania. Zákazník Bukóza hľadá spôsob krytia svojich finančných záväzkov voči štátnemu podniku tak, aby bolo možné realizovať dodávky drevnej hmoty aj v budúcnosti," doplnil odbor komunikácie ministerstva pôdohospodárstva.

S vedením podniku rokoval cez víkend aj predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár spolu s viacerými poslancami. „Sú to približne dva roky, čo sa venujeme problému nedostatku dreva na spracovanie, ktorý trápi túto firmu," poznamenal. Upozornil, že na činnosť podniku je naviazaných niekoľko tisíc ďalších pracovných miest, preto je podľa neho dôležité, aby sa výroba opäť oživila a ľudia v regióne neprišli o zdroj svojich príjmov. Skupina spoločností Bukóza Holding má viac ako 800 zamestnancov.