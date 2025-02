Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v Spojených štátoch minulý týždeň stúpol o 5 tisíc na 219 000, pričom prekonal očakávania trhov. Na druhej strane, aj výraznejší než odhadovaný rast počtu žiadostí je podľa analytikov stále mierny, čo naznačuje, že trh práce zotrváva na pevných základoch.

Situácia sa však môže v nasledujúcom období zmeniť, pretože nová americká administratíva začala s masovým prepúšťaním z verejných úradov.

Federálni zamestnanci, tisícky ktorých v minulých dňoch vyhodilo nové Ministerstvo pre efektivitu štátnej správy (DOGE), sa do údajov ministerstva práce nezapočítavajú. Ich žiadosti sú podávané separátne, na základe programu UFCE o kompenzáciách pre federálnych zamestnancov, pričom tieto údaje zverejnia o týždeň neskôr. Aj keď sa do údajov rezortu nezapočítavajú, situácia by sa mohla v nasledujúcom období zmeniť, keď začnú pre prepúšťania na federálnej úrovni prichádzať o prácu ľudia závislí od vládnych kontraktov či financovania.