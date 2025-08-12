Spojené štáty americké striktne odmietli rámcový návrh Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), ktorého cieľom je znížiť celosvetové emisie skleníkových plynov v lodnej doprave.
Postoj USA k návrhu v spoločnom vyhlásení oznámili minister zahraničia Marco Rubio, minister obchodu Howard Lutnick, minister energetiky Chris Wright a minister dopravy Sean Duffy.
„Trumpova vláda návrh predložený IMO jednoznačne odmieta a nebude tolerovať žiadne kroky, ktoré zvyšujú náklady pre našich občanov, dodávateľov energií, lodné spoločnosti a ich zákazníkov, alebo turistov,“ uviedli šéfovia rezortov.
Členovia IMO sa majú prijatím takzvaného „nulového rámca“ pre emisie v námornej doprave zaoberať v októbri.