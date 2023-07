Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v pondelok vyhlásil, že spojenci v Organizácii Severoatlantickej zmluvy sa dohodli na skrátenom procese vstupu Ukrajiny do aliancie.

Referuje o tom web Kyiv Independent.

„Po intenzívnych rozhovoroch“ sa spojenci NATO dohodli, že odstránia z cesty Ukrajiny k pristúpeniu akčný plán členstva, uviedol Kuleba.

„Vítam toto dlho očakávané rozhodnutie, ktoré skracuje našu cestu do NATO. Je to tiež najlepší moment na objasnenie pozvania Ukrajiny stať sa členom,“ napísal Kuleba na Twitteri.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.