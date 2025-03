Počet voľných pracovných miest sa v januári priblížil k hranici 100-tisíc. Pri priemernej produktivite práce 50-tisíc eur je tak slovenský HDP podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) ročne o päť miliárd eur nižší. Neobsadených pracovných miest je o tretinu viac než v januári popandemického roku 2021 a až desaťnásobne viac než v januári pred desiatimi rokmi.

O tom, že Slovensku chýba pracovná sila, vedia všetci. Jej nedostatok je výsledkom súhry viacerých faktorov. Slovenská populácia starne, mladí ľudia odchádzajú do zahraničia a vzdelávací systém nie je dostatočne prepojený s potrebami trhu práce. Napriek tomu, že tieto skutočnosti sú všeobecne známe, zdá sa, akoby s tým nikto nič zásadné nerobil. Zásadnou otázkou je, čo treba v tejto situácii zmeniť a kto by to mal spraviť.

Nevyužitý potenciál

Negatívny vplyv na trh práce bude mať v tomto roku okrem uvedených faktorov aj stále pomerne vysoký podiel pasívnych uchádzačov o prácu. Odhaduje sa, že zo všetkých potenciálnych kandidátov si 30 až 40 percent prácu aktívne nehľadá. U niektorých to môže byť pre nedostatok motivácie, u iných pre nedostatočné zručnosti či kompetencie.

Slovensko nespadlo z neba, s rovnakými problémami bojujú nielen okolité štáty, ale aj západná Európa. Západoeurópskym krajinám sa však na rozdiel od Slovenska podarilo zvýšiť mieru zamestnanosti v špecifických skupinách obyvateľstva. Je to opatrenie, ktoré dokáže relatívne rýchlo prispieť k zlepšeniu situácie. Krajina by sa mala v prvom rade zamerať na aktiváciu pracovného potenciálu, ktorý má k dispozícii, no zostáva pre rôzne dôvody nevyužitý – sú to najmä mladí ľudia, matky a starší pracovníci.