Španielsko vo svojej snahe zreformovať dôchodky, zdá sa, nepoľavuje. Súčasťou nových pravidiel je aj celkom drahý prísľub dôchodcom – na penzie sa im majú poskladať mladí, píše denník The Financial Times.

Francúzi sa búria proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku z 62 na 64 rokov. V Španielsku je táto hranica už po desaťročia nastavená na 65 rokov. Svoj škrípajúci penzijný systém tak krajina musí opraviť nejak inak, no nesmie pritom zabudnúť na to, že nový systém musí byť spravodlivý voči mladým i starým zároveň.

Zvrátený mechanizmus

Španielska vláda už zrušila reformy z roku 2013, ktoré boli z politického hľadiska neúnosné. Poslanci tak vo štvrtok predložili vláde nový balík opatrení, ktoré zaťažia najmä mladšie generácie.

Španielsky minister sociálneho zabezpečenia, integrácie a migrácie, ktorý má na starosti dôchodky, José Luis Escrivá prezradil, že nové opatrenia predstavujú odklon od tradičných vzorcov dôchodkových reforiem. Zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, pre ktoré sa rozhodlo Francúzsko, je podľa neho zastaraným riešením.

Španielsko má v pláne zobrať nové peniaze na dôchodky od firiem a zamestnancov, pričom ich neskôr použije na zmierňovanie systémových nespravodlivostí.

„Vytvorili sme opatrenia generujúce príjem, ktoré systém posilnia a nám umožnia financovať nárast dodatočných výdavkov,“ vysvetľuje Escrivá. Jeden zdroj príjmu – mechanizmus medzigeneračnej rovnosti – sa však už teraz stal terčom kontroverzie.

Jeho meno totiž naznačuje, že bude dochádzať k prerozdeľovaniu prostriedkov od starých k mladým obyvateľom. V skutočnosti však v rámci neho budú musieť do systému sociálneho zabezpečenia prispievať viac práve pracujúci ľudia.

„Väčšina odborníkov si myslí, že názov tohto mechanizmu je zvrátený, pretože ide o pravý opak,“ kritizuje nástroj ekonóm Rafael Domenech z banky BBVA, ktorý asistoval pri vytváraní reforiem z roku 2013.

Escrivá sa však bráni a argumentuje, že v relatívnom vyjadrení sa dôchodky mladých zlepšia oveľa viac než dôchodky staršej generácie. Vláda totiž vypočítala, že vďaka reformám si dnešní šesťdesiatnici polepšia o 5 300 eur, pričom ľudia vo veku 25 rokov až o 20-tisíc eur. Lepšiu ponuku už mladí možno ani nenájdu, dodáva minister.

Komisia vyzýva k činom

Snahy Španielska ilustrujú dilemu, ktorej čelí mnoho európskych krajín. Musia prísť na to, ako skĺbiť slušné penzie pre súčasných dôchodcov, medzigeneračnú spravodlivosť a finančnú udržateľnosť. Dosiahnuť dve z týchto vecí je možné, no zabezpečiť všetky tri naraz je zložitou úlohou.

Miera závislosti penzistov od štátnych dôchodkov, ktoré v súčasnosti financujú aktívne pracujúci ľudia, je v Španielsku vyššia než v ostatných krajinách Európy. Aj to je jeden z dôvodov, prečo tu súčasní dôchodcovia poberajú relatívne štedré penzie. Tie sa totiž pohybujú na úrovni 80 percent ich čistého preddôchodkového príjmu. Pre porovnanie, priemer v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dosahuje výšku 62 percent.

Európska komisia tak na španielsku vládu vyvíja tlak, aby situáciu začala riešiť. Spravodlivejší a zdravší systém dôchodkov pritom určila za jeden z predpokladov pre čerpanie peňazí z fondu obnovy EÚ.