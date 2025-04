Najväčší producent olivového oleja na svete, španielska spoločnosť Dcoop, v reakcii na colnú politiku Donalda Trumpa zvažuje výraznejšiu expanziu na americký trh.

Španielsko sa na celosvetovej produkcii olivového oleja podieľa približne 40 percentami, pričom do USA exportuje asi 180-tisíc ton ročne. „V strednodobom až dlhodobom horizonte budeme pravdepodobne musieť v Spojených štátoch viac investovať,“ povedal šéf Dcoopu Antonio Luque. Zároveň dodal, že v konečnom dôsledku pôjde o investície, ktoré by firma inak realizovala v Európe. Expanzia by predstavovala rozšírenie zatiaľ neveľkých olivových plantáží v USA, kde vlani dosiahli tržby Dcoopu približne 240 miliónov eur.

Neistota súvisiaca s obchodnou politikou šéfa Bieleho domu znemožňuje firmám robiť si plány do budúcnosti. Luque ale verí, že Dcoop dokáže podiel na americkom trhu zvýšiť a že tarify sa na tržbách výraznejšie neodrazia.

Iné spoločnosti, ako Nortoliva, ktorá do USA vyváža desať percent produkcie ročne, výrazne zvyšujú export. „Americkí zákazníci navyšujú svoje objednávky,“ uviedol šéf firmy Jordi Guiu s tým, že jedna aj druhá strana sa pred zavedením ciel snažia dostať do USA čo najviac tovarov.