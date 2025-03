Elektromobily by mali byť cenovo dostupné aj pre ľudí s nižšími príjmami. Sociálny lízing by ich mohol sprístupniť širšej verejnosti a zároveň by podporil slovenský automobilový priemysel, uviedlo hnutie Progresívne Slovensko.

Martin Hojsík z PS priblížil, že podobný projekt už spustilo aj Francúzsko. Európska komisia by mala takisto postupne začať pripravovať usmernenia pre členské štáty. Návrh pomôže podľa hnutia slovenskému priemyslu, bežným občanom aj životnému prostrediu.

Hnutie oznámilo, že začína diskusiu so zainteresovanými subjektmi – domácimi automobilkami vyrábajúcimi elektrické a nízkonákladové vozidlá, ktoré majú potenciál produkovať elektromobily aj v budúcnosti.

„Rozbiehame debatu s lízingovými spoločnosťami, finančnými inštitúciami, samosprávami a odborármi,“ dodal Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska.