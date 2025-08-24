Saudská Arábia zápasí s realizáciou ambiciózneho projektu lyžiarskeho strediska uprostred púšte, ktoré má hostiť Ázijské zimné hry 2029. Projekt budujú vo futuristickom horskom stredisku Trojena, ktoré je súčasťou rozsiahleho projektu Neom. Podľa piatich osôb oboznámených so situáciou už v Rijáde prebehli interné diskusie o možnosti, že sa hry presunú do inej krajiny, informuje Financial Times.
Realizátori zvažujú osloviť Južnú Kóreu alebo Čínu s návrhom, aby sa hry v roku 2029 uskutočnili tam, zatiaľ čo kráľovstvo by usporiadalo až nasledujúcu edíciu o štyri roky neskôr.
Trojena má ponúknuť zjazdovky na strechách luxusných hotelov, jazero na úpätí skalného útesu a sklenený mrakodrap vo výške Eiffelovej veže. Projekt však čelí čoraz väčším technickým aj logistickým prekážkam, keďže ide o oblasť, kde prírodný sneh padá iba zriedka. Komplex zrejme nebude možné dokončiť načas bez výrazného navýšenia rozpočtu.
Podľa odhadov platformy MEED ide o investíciu vo výške 19 miliárd dolárov, ktorá mala byť pôvodne dokončená v roku 2026. Ohrozené sú tak snahy korunného princa Mohammeda bin Salmana o rozvoj športu a cestovného ruchu. Kráľovstvo investovalo miliardy dolárov s cieľom zlepšiť globálny imidž, premeniť pohľad na konzervatívnu monarchiu a rozvíjať domáci zábavný sektor. Pôvodne odhadované náklady na megalomanský projekt Neom vo výške 500 miliárd dolárov sa vyšplhali až na 1,5 bilióna dolárov.
Medzi hlavné problémy patrí nedostatok vody, ktorá má byť prečerpaná do horského jazera, výroba umelého snehu a komplikácie spojené so stavebnými prácami vo vysokohorskom teréne. „Rozvoj Neomu vrátane Trojeny pokračuje podľa fázového plánu, ktorý zdôrazňuje medzinárodné štandardy, dlhodobú udržateľnosť a pozitívne dedičstvo,“ uviedol napriek tomu štáb Neom v stanovisku.
Pre korunného princa ide o kľúčový test. Vízia 2030 má znížiť závislosť od ropných príjmov, pričom Saudská Arábia už do Neomu a ďalších projektov investovala desiatky miliárd dolárov. Okrem zimných hier sa kráľovstvo pripravuje aj na organizáciu futbalových majstrovstiev sveta v roku 2034 či svetovej výstavy Expo 2030.
Podľa ekonóma Goldman Sachs Farouka Soussu je to „balansovanie medzi tým, ako ďaleko chcú projekty posunúť a akými obmedzeniami čelia – či už ide o príjmy z ropy, likviditu alebo možnosti financovania“.
- Rezort závislý od umelého snehu
Futuristické lyžiarske stredisko Trojena, situované vo výške 2 600 metrov nad morom neďaleko hraníc s Jordánskom, má byť „svetovým centrom zimných športov“. Hoci stredisko ťaží z chladnejších podmienok vo vysokých nadmorských výškach v porovnaní s okolitými oblasťami, obmedzené sneženie a zložitý terén predstavujú technické a logistické výzvy.
Projekt počíta s 30 kilometrami zjazdoviek pokrytých umelým snehom od decembra do marca, hotelmi, kúpeľmi, golfovým ihriskom a turistickými chodníkmi. Keďže v oblasti sneží len zriedka, rezort bude úplne závislý od umelého snehu vyrábaného z vody čerpanej približne 200 kilometrov z Akabského zálivu a dopravovanej o 2,6 kilometra vyššie.
Trojena je len jedným z piatich hlavných regiónov Neomu. Ďalšou je The Line – zrkadlový mrakodrap dlhý 170 kilometrov, či plávajúce priemyselné mesto. The Line už čelí rozsiahlej revízii a dokončenie sa má zúžiť iba na 2,4 kilometra do začiatku nasledujúcej dekády.
Ani prvý otvorený projekt Neomu – luxusný ostrov Sindalah – zatiaľ neslúži verejnosti, hoci vlani hostil prominentnú otváraciu párty. Princ údajne označil výsledok za nedostatočný a lokalita zostáva uzavretá.
Finančná stránka situácie je stále náročnejšia. Cena ropy Brent sa pohybuje okolo 66 dolárov za barel, zatiaľ čo podľa výpočtov Bloomberg Economics potrebuje Saudská Arábia na vyrovnaný rozpočet cenu 94 dolárov.