V prvom augustovom prieskume volebných preferencií zaznamenal Smer-SD výrazný prepad.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali na začiatku augusta, zvíťazilo by Progresívne Slovensko s podporou 23,9 percenta voličov. Hnutie zaznamenalo najväčší medzimesačný nárast a polepšilo si o tri percentuálne body.
Za progresívcami by s výrazným rozdielom skončil Smer-SD, ktorý by získal 17,4 percenta hlasov. Na treťom mieste by sa umiestnila Republika, ktorú by volilo 10,4 percenta voličov.
Do parlamentu by dostal aj Hlas-SD (9,2 percenta), hnutie Slovensko (8,2 percenta), Sloboda a Solidarita (6,2 percenta) a Kresťanskodemokratické hnutie (šesť percent).
Pred bránami Národnej rady by skončili Demokrati s podporou 4,5 percenta voličov, Maďarská aliancia (3,7 percenta), Sme rodina (3,4 percenta) aj Slovenská národná strana (2,7 percenta).
Prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia sa od 6. do 10. augusta sa zúčastnilo tisíc respondentov.