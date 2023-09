Izrael je na prahu uzavretia mierovej dohody so Saudskou Arábiou, čo premení celý Blízky východ. Palestínčania však nesmú mať právo vetovať dohodu s arabskými štátmi. V prejave k Valnému zhromaždeniu OSN to v piatok uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Okrem otázky normalizácie vzťahov s Rijádom svoju reč venoval tiež kritike Iránu a prínosom a nástrahám umelej inteligencie.

Nový Blízky východ

„Mier medzi Izraelom a Saudskou Arábiou skutočne vytvorí nový Blízky východ,“ uviedol Netanjahu a pripomenul, že Izrael v roku 2020 za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa nadviazal diplomatické vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom, Marokom a Sudánom, hoci to bolo predtým pre mnohých nemysliteľné. Zároveň spomenul pozitívne dopady týchto dohôd v oblastiach ekonomickej spolupráce, medzináboženského porozumenia či turizmu.

„Sme na prahu ešte dramatickejšieho prelomu, historického mieru medzi Izraelom a Saudskou Arábiou, ktorý výrazne prispeje k ukončeniu izraelsko-arabského konfliktu, povzbudí ďalšie štáty k normalizácii vzťahov s Izraelom, zlepší vyhliadky na mier s Palestínčanmi a podporí rozsiahlejšie zmierenie medzi judaizmom a islamom,“ uviedol izraelský premiér. Dodal, že o veci pred dvoma dňami hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom.

Palestínčania by podľa Netanjahua mali z dohôd medzi Izraelom a arabskými štátmi mať prospech, ale "nesmú ich vetovať". Netanjahu zároveň poznamenal, že pohľad na zmierenie medzi Izraelom a ďalšími arabskými štátmi by ich mohol prinútiť k tomu, aby "opustili predstavu zničenia Izraela". Naopak, nadviazanie diplomatických vzťahov s Rijádom by vytvorilo "nový koridor mieru a prosperity, ktorý spojí Áziu cez Spojené arabské emiráty, Saudskú Arábiu, Jordánsko a Izrael s Európou".

„Mier ale možno dosiahnuť iba vtedy, ak je založený na pravde. Nemôže byť založený na klamstvách, nemôže byť založený na nekonečnom očierňovaní židovského národa. Palestínsky vodca Mahmúd Abbás musí prestať šíriť strašné antisemitské konšpirácie proti židovskému ľudu a židovskému štátu,“ povedal Netanjahu s odvolaním sa na Abbásov nedávny prejav, v ktorom vyhlásil, že Židia sa stali terčom nacistického Nemecka skôr kvôli svojej" spoločenskej úlohe ", nie kvôli náboženstvu. „Palestínčania musia uznať právo židovského ľudu mať domov vo svojej historickej vlasti,“ poznamenal Netanjahu.

Izraelský premiér žiada o obnovenie sankcií

Ďalšiu časť prejavu Netanjahu venoval kritike Iránu, ktorý sa podľa neho dopúšťa "jadrového vydierania" a má "vražedné zámery". „Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som zabránil Iránu získať jadrové zbrane,“ poznamenal izraelský premiér, apeloval na obnovenie sankcií voči Teheránu a vyzdvihol "statočných Iráncov a Iráncov, ktorí nenávidia iránsky režim a chcú slobodu".

Záver prejavu izraelský premiér venoval potenciálnym hrozbám a prínosom umelej inteligencie. „Musíme zabezpečiť, aby sa prísľub AI utópie nezmenil v AI dystopiu,“ uviedol. Za možné hrozby premiér označil oslabenie demokracie, zníženie počtu pracovných miest, hackerské útoky, vojny vedené prostredníctvom umelej inteligencie či zotročenie ľudstva robotmi. Je podľa neho nutné, aby štáty tieto hrozby riešili spoločne.

Umelá inteligencia by naopak podľa izraelského premiéra mohla predĺžiť ľudské životy o desiatky rokov, zmierniť následky staroby či priniesť starostlivosť prispôsobenú genetickým špecifikám jedinca. Okrem revolúcie v lekárstve by AI podľa Netanjahua mohla priniesť prelomové zmeny v doprave či pomôcť so zavedením personalizovaného školstva.

„Naším cieľom musí byť, aby AI priniesla viac slobody, nie menej. Aby nezaháľala vojny, ale bránila ich vzniku. Aby zabezpečila, že ľudia budú žiť dlhšie, zdravšie a produktívnejšie životy v mieri. Máme to na dosah,“ zhrnul.