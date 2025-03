Nezamestnanosť na Slovensku sa už dlhodobo pohybuje okolo piatich percent, ale regionálne rozdiely sú značné, najmä medzi západom a juhovýchodom krajiny. Mobilita pracovnej sily by podľa agentúry Grafton mohla zlepšiť situáciu. Štrukturálna a geografická mobilita sú kľúčovými faktormi pružnosti trhu práce. Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami v oboch typoch mobility.

V Bratislavskom kraji je nezamestnanosť na úrovni troch percent, zatiaľ čo v Prešovskom kraji presahuje osem percent. Na západe krajiny firmy riešia nedostatok pracovníkov, pričom na východe si uchádzači nevedia nájsť zamestnanie. Mobilita pracovnej sily je na Slovensku najnižšia v EÚ – v roku 2023 zmenilo pracovný status len 3,8 percent ľudí v produktívnom veku (priemer EÚ je 11,7 percenta). Dôvodom je nielen neochota ľudí vzdelávať sa, ale aj nedostatok možností alebo neochota zamestnávateľov investovať do školení.

Nízka regionálna mobilita je ďalším problémom. Podľa prieskumu by sa za prácou presťahovalo 28 percent Slovákov, ďalších 33 percent by sa presťahovalo za zaujímavou ponukou. Dôležitým faktorom je aj dostupnosť bývania, keďže viac ako 90 percent Slovákov vlastní nehnuteľnosť, čo je nadpriemerné v porovnaní s EÚ, kde je to menej než 60 percent. Pracovný trh by sa mohol zlepšiť aj dostupnejším nájomným bývaním.