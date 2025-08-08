Priemyselná produkcia na Slovensku v júni medziročne klesla o 3,6 percenta, informoval Štatistický úrad SR.
Priemysel vykázal nižší výkon už tretí mesiac za sebou, medziročne nižšiu produkciu kľúčové odvetvie hospodárstva evidovalo v piatich zo šiestich mesiacov roka. Na negatívnom výsledku sa podpísalo najmä oslabenie vo väčšine odvetví, pričom pokles nezastavil ani rast kľúčovej výroby automobilov v kombinácii s vysokým rastom spracovania ropy.
Najpodstatnejší vplyv na priemysel mal takmer 12-percentný pokles vo výrobe kovov, keď sa tempo prepadu v porovnaní s májom výrazne zrýchlilo.
Nepriaznivo výkon priemyslu ovplyvňoval aj vyše 22-percentný prepad vo výrobe chemikálií a osempercentný pokles vo výrobe strojov a zariadení. Výkony v dodávke elektriny a plynu boli medziročne nižšie o takmer 15 percent.
Celkový výsledok ale korigoval pozitívny – takmer 66-percentný rast vo výrobe koksu a ropných produktov, ktorý mal v júni tretí najvýznamnejší vplyv na vývoj priemyslu, keď rast v odvetví pokračoval už piaty mesiac po sebe.