Slovenský priemysel zostáva aj počas leta v mínuse a známky výraznejšieho oživenia zatiaľ nevidno podľa Ľubomíra Koršňáka, analytika UniCredit Bank. „Hoci sa nálada u hlavných obchodných partnerov Slovenska zlepšuje, prenos externého dopytu brzdí nižšia konkurencieschopnosť časti domáceho priemyslu a jeho štruktúra,“ uviedol.
Rast brzdí aj energetická kríza, ktorá zasiahla Slovensko viac než iné krajiny EÚ, a transformácia európskeho automobilového sektora. Zníženie amerických ciel na dovoz áut z EÚ z 27,5 percenta na 15 percent môže zmierniť pokles exportu. Neskôr by mohol pomôcť aj rast dopytu v európskom zbrojárstve a slovenským firmám ako subdodávateľom.
„Dohoda s USA síce prináša úľavu pre automobilový sektor, no situácia ostáva nestabilná – v druhej polovici roka sa ešte môžu prejaviť dôsledky predzásobovania,“ dopĺňa Marián Kočiš zo Slovenskej sporiteľne.
Tomáš Boháček z 365.bank varuje, že priemysel ostáva závislý od úzkeho spektra odvetví, čo zvyšuje jeho zraniteľnosť. „Nemecký priemysel dosiahol najnižšiu úroveň od pandémie, preto oživenie u nás neočakávame skôr ako v roku 2026,“ dodáva.
Podľa Štatistického úradu SR klesla priemyselná produkcia v júni 2025 medziročne o 3,6 %, medzimesačne po sezónnom očistení o 1,8 %.