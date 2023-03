Zdá sa, že nová éra v Slovenskom poľnohospodárskom fonde (SPF), ktorú mal priniesť rok 2021, zatiaľ stále nezačala. Na stole sú opäť problémy podobné tým, s ktorými sa organizácia potýka už dlhodobo a ktoré jej už aj tak pošramotenej reputácii nijako nepomáhajú.

Mala to byť nová éra

SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti a pozemky vo vlastníctve štátu a v rámci legislatívneho rámca nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov. Zodpovedá sa priamo vláde. Na jeho činnosť sa okrem iného sekundárne viaže aj vyplácanie podpory v rámci rôznych výziev, pretože žiadateľ, ktorý hospodári na prenajatom pozemku, musí spolu so žiadosťou predložiť nájomnú zmluvu. Ak SPF zanedbá činnosť, ohrozuje napríklad aj čerpanie eurofondov.

Generálnym riaditeľom SPF sa v roku 2021 stal Ján Marosz, ktorý po niekoľkých mesiacoch nahradil odvolanú Janu Štilichovú. Tá nastúpila do funkcie po tom, ako sa jej Gabriela Bartošová vzdala. G. Bartošová figuruje v kauzách Feudál a Latifundista a v roku 2021 ju obvinili z korupcie spolu s ďalšou bývalou riaditeľkou SPF Adrianou Šklíbovou a finančníkom Martinom Kvietikom.

Napriek tomu, že agrorezort organizoval výberové konanie, J. Marosz sa ho nezúčastnil. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan to vtedy odôvodnil tým, že sa už nedalo dlhšie čakať , pretože situácia bola kritická. Nič to nemení na fakte, že nový riaditeľ je politickým nominantom, a aj to prispieva v týchto dňoch k napätiu.

V roku 2022 sa na SPF spustil projekt Spisová zápcha, ktorého hlavným účelom je odbúrať zameškanú kopu nevybavenej agendy z minulých rokov. Podľa J. Marosza bolo preto potrebné prijať nových pracovníkov a v dôsledku toho sa zvýšil počet ľudí zamestnaných na dohodu. Podľa agentúry SITA ich malo byť v októbri minulého roka 54. Na okolnosti súvisiace s týmto faktom upozornili vlani odbory a napokon sa stal aj terčom kritiky opozičných strán Smer-SD a Hlas.