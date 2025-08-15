Na slovenskom trhu za prvý polrok pribudlo približne 700 nových elektronických obchodov, pričom celkový počet aktívnych e-shopov sa odhaduje na 16-tisíc. „Približne 15 percent e-shopov na domácom trhu skončí už počas prvého polroka a iba 60 percent novovzniknutých elektronických obchodov zvládne prvý rok,“ povedal Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.
Ak e-shop prežije prvý rok, vytvorí si dobrý základ pre dlhodobé podnikanie. Medzi najpopulárnejšie kategórie nových internetových obchodov patria móda a oblečenie, dekorácie a bytové doplnky, chovateľské potreby, ako aj potraviny a nápoje. Obľúbené sú pre nízku bariéru vstupu, širokú cieľovú skupinu a možnosť vybudovania silnej značky.
Pre úspech nového e-shopu je podľa Benatzkeho kľúčová ponuka originálneho tovaru, ideálne vlastnej značky, alebo produktov, ktoré nie sú bežne dostupné. Trh e-commerce sa prirodzene obnovuje, pričom ročne sa obmení približne desať percent online obchodov.