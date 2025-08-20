Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti – podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU) – sa v júli medzimesačne mierne zvýšil na 3,86 percenta. Napriek nárastu ale pokračoval pozitívny trend poklesu počtu dlhodobo nezamestnaných, ktorých ubudlo už siedmy mesiac po sebe, uviedol Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Celkový počet uchádzačov o zamestnanie stúpol na 165 725 a počet voľných pracovných miest dosiahol druhú najvyššiu hodnotu za štvrťstoročie – 107 033.
Najnižšiu nezamestnanosť evidoval Trnavský kraj (PDU na úrovni 2,70 percenta), zatiaľ čo najvyššia bola v Prešovskom kraji (5,83 percenta).
Po májovom a júnovom náraste počtu absolventov škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie zaznamenal rezort práce v júli ich pokles na 8 977 (o 571 menej ako v júni).