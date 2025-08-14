Finančná správa zaznamenala za prvých sedem mesiacov roka viac ako 65-tisíc nových registrácií daňových subjektov na daň z príjmov – 18 801 sa zaregistrovalo na daň z príjmov právnických osôb a 46 476 na daň z príjmov fyzických osôb.
„Stabilný trend vývoja počtu novoregistrovaných daňových subjektov a rast výberu daní je dôkazom o pokračujúcej dynamike slovenského podnikateľského prostredia,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Registráciu daňových subjektov na daň z príjmov vykonávajú daniari na základe verejných registrov, najmä obchodného a živnostenského. Rastúci trend počtu subjektov predpokladá Finančná správa aj v nasledujúcich mesiacoch.