Podľa prieskumu spoločnosti Alma Career je na Slovensku nespokojných a demotivovaných 41 percent pracovníkov. Podiel spokojných a motivovaných klesol za pol roka o päť percent na 33 percent, nespokojných, no motivovaných ubudlo o dve percentá na 21 percent.
Najväčší pokles spokojnosti zaznamenali najmladší zamestnanci a ľudia nad 55 rokov, ktorí na trhu práce čelia výrazným výzvam. Najspokojnejší sú pracovníci do jedného roka od nástupu, najmenej spokojní tí, ktorí vo firme zotrvávajú viac ako desať rokov. Prudký prepad nastal u ľudí s viac ako päťročným pôsobením u jedného zamestnávateľa.
Ochotu meniť prácu majú najmä nováčikovia do jedného roka, zatiaľ čo po troch až piatich rokoch väčšina prestáva aktívne riešiť nespokojnosť. Medzi piatym a deviatym rokom prevláda rezignácia a nízka ochota odísť. Dlhodobo zamestnaným chýba skúsenosť so zmenou práce, obávajú sa jej a často čelia diskriminácii spojenou s vekom.
Z odvetví si polepšili školstvo a zdravotníctvo, naopak, najväčší prepad spokojnosti nastal v službách a obchode. Zhoršujúca sa motivácia môže ohroziť produktivitu a prosperitu firiem, ktoré by mali hľadať spôsoby, ako trend zvrátiť, upozornila prieskumná spoločnosť.