Slovensko môže skončiť na Súdnom dvore Európskej únie. Dôvod je jednoduchý. Spolu s ďalšími štyrmi krajinami (Belgicko, Estónsko, Chorvátsko, Poľsko) sme stále Európskej komisii nedodali aktualizovaný Národný energetický a klimatický plán. Podľa európskeho nariadenia, mali všetky členské štáty predložiť svoj konečný aktualizovaný Národný energetický a klimatický plán do 30. júna 2024. Komisii bolo doposiaľ doručených 22 konečných plánov. Chýba aj ten slovenský. Máme teraz dva mesiace na nápravu situácie a predloženie svojho aktualizovaného národného plánu Európskej komisii. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Ministerstvo hospodárstva SR na aktualizácii energetického a klimatického plánu pracuje a finišuje ho. Všetky termíny tentokrát plánuje stihnúť. „Ministerstvo hospodárstva SR po medzirezortnom pripomienkovom konaní k navrhovanej aktualizácii Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 až 2030 zodpovedne pristúpilo k zapracovaniu všetkých relevantných pripomienok. Aktuálne sú práce na návrhu aktualizácie finalizované a v blízkom čase bude návrh predložený na rokovanie vlády SR,“ uviedla to hovorkyňa ministerky hospodárstva Mária Pavlusík.

Národný energetický a klimatický plán by mal byť kľúčovým nástrojom na zabezpečenie toho, aby si členské štáty stanovili konkrétny plán na dosiahnutie cieľov Európskej únie. Plán v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti. Je taktiež kľúčový pre to, aby Európska komisia posúdila, ako členské štáty ako celok prispievajú k plneniu cieľov Európskej únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.