Dôvodom spomalenia slovenskej ekonomiky v druhom kvartáli tohto roka sú turbulencie v zahraničnom obchode. Domáci dopyt podporili rastúce investície aj spotreba domácností. V reakcii na rýchly odhad, ktorý tento týždeň zverejnil Štatistický úrad SR, na to poukázali analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií.
Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku vykázala medziročný rast 0,4 percenta, čo predstavuje spomalenie v porovnaní s úvodným štvrťrokom, kedy rástla o 0,9 percenta. Medzikvartálne sa hrubý domáci produkt zvýšil o 0,1 percenta oproti 0,2 percenta v prvých troch mesiacoch roka.
„Dynamika v jednotlivých sektoroch je zmiešaná. Kým spotreba domácností podľa maloobchodných tržieb balansovala mierne nad úrovňou minulého roka, priemysel a služby si viedli lepšie, keď si udržali porovnateľnú dynamiku na úrovni päť percent medziročne v stálych cenách,“ priblížili analytici.
Vývoj zahraničného obchodu bol podľa nich do značnej miery ovplyvnený zmenami v obchodnej politike. „Kým export sa zvyšuje vplyvom zbraní a munície, americké clá na automobily a súčiastky začali jeho výkonnosť ovplyvňovať negatívne. Kľúčový automobilový sektor vystavený americkým clám zápasil s problémami a výraznejšie spomalil,“ konštatovali ekonómovia. Pozitívne sa podľa nich vyvíjalo stavebníctvo, ktoré výrazne rástlo vďaka aktivite v oblasti bytovej výstavby a financovaniu z Plánu obnovy.
Analytici IFP pripomenuli, že výrazne spomalil aj rast eurozóny, a to medzikvartálne z 0,6 na 0,1 percenta. Skoršie zisky v prvom štvrťroku boli podľa nich čiastočne spôsobené predzásobením z USA pred zavedením ciel a tieto účinky v druhom štvrťroku vymizli. „Obchodné turbulencie zaťažili ekonomiku, avšak mierna deeskalácia v dohodách o globálnych clách pomohla zlepšiť náladu firiem,“ doplnili.