Vláda schválila nový zákon o vysokých školách, ktorý má priniesť možnosť kombinovať rôzne formy vzdelávania či uznávanie kreditov aj z iných foriem vzdelávania. Pre študentov sa má zaviesť možnosť voľby medzi absolvovaním záverečnej stáže alebo písaním záverečnej práce. O jej forme rozhodne vysoká škola, aby zohľadňovala špecifiká študijného odboru. Pre vysokoškolských učiteľov sa má zaviesť sabatikal.
Žiadateľovi sa má umožniť uznať kredity získané nielen absolvovaním predmetov na iných vysokých školách, ale aj prostredníctvom iných vzdelávacích foriem, ako sú časti vyššieho odborného vzdelávania, krátke študijné programy, mikroosvedčenia alebo neformálne a informálne vzdelávanie.
Pri voľbe absolvovania záverečnej stáže namiesto záverečnej práce má byť škola povinná definovať náležitosti a požiadavky, aby aktivita umožnila študentovi preukázať schopnosť aplikovať získané vedomosti, zručnosti a kompetencie v pracovnom prostredí.
Pre učiteľov sa majú zaviesť opatrenia s cieľom zvýšenia atraktivity profesie. Ide o uzatvorenie zmluvy po deviatich rokoch na funkčnom mieste vysokoškolského učiteľa a úprava tvorivého voľna (sabatikalu) raz za sedem rokov na obdobie šesť mesiacov.
S cieľom debyrokratizácie sa má znížiť počet predpísaných vzorov dokumentov a ich formálnych náležitostí, zavádzajú sa elektronické nástroje na doručovanie rozhodnutí a posilňuje sa postavenie jednotnej elektronickej prihlášky.