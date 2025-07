Slovensko zvládlo boj so slintačkou a krívačkou výborne, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu ozrejmila, že Slovensko má vypracované jasné postupy, ako konať, keď sa objaví slintačka a krívačka. Pripomenula, že bolo potrebné zlikvidovať viac ako 8 500 zvierat.

Prezident vyzdvihol napríklad Hasičský a záchranný zbor, ktorý podľa jeho slov vykonával rôzne činnosti vrátane transportu špeciálnych kontajnerov. „Špeciálnou technikou, ktorou disponuje, dokázal bezpečne prepraviť tieto kadávery na miesto definitívneho určenia,“ priblížil.

Poďakoval aj finančnej správe, že pomáhala vykonať kontroly na hraničných priechodoch, počas ktorých odhalila mnohých, ktorí chceli porušiť nariadenia, predpisy a zákazy, ale odhalila aj ďalšiu trestnú činnosť. Ocenil aj prácu polície.

„Ak by neboli príslušné ministerstvá a príslušné orgány štátu zareagovali tak, ako zareagovali, dnes by tie škody boli nezvratné a boli by také enormné, aké si nevieme ani predstaviť,“ zhodnotil prezident.

Postup štátnych orgánov vlády SR a bezpečnostných zložiek označil za správny. Podľa Pellegriniho sa podarilo maximálne zamedziť šíreniu slintačky a krívačky s tým, že sa škody eliminovali na najmenšiu možnú mieru. Doplnil, že celé zvládnutie krízy je poučením pre Slovensko, že naše zložky štátu sa dokážu zapojiť do boja s takouto nákazou.