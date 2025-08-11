V prvom polroku sa na Slovensku vyrobilo približne 14 727 a spotrebovalo 13 841 gigawatthodín elektriny, čo v porovnaní s vlaňajšími prvými šiestimi mesiacmi roka predstavuje pokles produkcie a zvýšenie spotreby. Objem vyvezenej elektriny sa znížil o viac ako 53 percent, vyplýva z údajov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy.
Výroba elektriny klesla o približne 4,75 percenta a spotreba stúpla o dve percentá.
V prvom polroku Slovensko vyviezlo najviac elektriny do Maďarska (6 759 gigawatthodín), zatiaľ čo na Ukrajinu išlo cez naše územie približne 1 708 gigawatthodín.
Naopak, najvyšší dovoz malo Slovensko z Česka (4 787 gigawatthodín), z Poľska sme doviezli 2 784 gigawattodín elektriny.