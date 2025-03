Slovensko si za prvé dva mesiace tohto roka požičalo predajom štátnych dlhopisov 4,817 miliardy eur, uvádza Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Celková emisia nového štátneho dlhu je plánovaná v objeme 12 miliárd eur.

Najväčšiu časť doterajších pôžičiek tvorí februárový predaj nového 15-ročného dlhopisu cez syndikát bánk. Štát tak získal od investorov tri miliardy eur pri celkovom dopyte deväť miliárd eur. Akceptovaný výnos do splatnosti pri ňom predstavoval 3,849 percenta ročne.

Vo februári si okrem toho štát na finančných trhoch požičal aj prostredníctvom tradičnej mesačnej aukcie viacerých druhov dlhopisov so splatnosťou v rokoch 2028 až 2047. Získal pri tom 887,4 milióna eur pri celkovom dopyte 1,788 miliardy eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti sa pohyboval od 2,424 do 3,931 percenta ročne.