Slovensko dostalo najnovšie hodnotenie od ratingovej agentúry Fitch Ratings. Rating ponechala nezmenený, teda A- so stabilným výhľadom. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR. Faktormi, ktoré by podľa agentúry mohli prispieť ku zvýšeniu ratingu Slovenska, sú uskutočnenie fiškálnej konsolidácie v zhode so stabilizáciou pomeru dlhu k HDP v strednodobom horizonte, alebo aj zlepšenie strednodobého rastového výhľadu v dôsledku rastúcej produktivity či diverzifikácie hospodárstva.

V správe analytici uvádzajú, že rating Slovenska je podporený členstvom v EÚ a eurozóne, čo je preň základom pre relatívne stabilný a dôveryhodný makroekonomický rámec a stabilný prílev kapitálu z EÚ, rovnako ako rozvinutý exportný sektor a stabilné priame zahraničné investície. V najbližších rokoch agentúra očakáva, že rast HDP bude podporený domácou spotrebou, vládnymi výdavkami, novými investíciami v priemysle a vyšším čerpaním prostriedkov z plánu obnovy. Toto by malo prispieť k udržaniu rastu na úrovni približne 1,7 percenta v rokoch 2025 a 2026.

„Slovensko je jednou z krajín strednej a východnej Európy, ktorá je najviac zraniteľná v oblasti automobilového sektora a amerických ciel. Približne desať percent HDP Slovenska a 40 percent exportu tovaru pochádza z automobilového priemyslu, pričom súbežne prebiehajú nové investície,“ uvádza hodnotiaca správa. Ratingová agentúra tiež upozorňuje na riziká možného zavedenia obchodných ciel zo strany USA.