Kým väčšina z nás hádže staré oblečenie do koša s pocitom, že robíme dobrú vec, realita je desivá - väčšina končí na skládkach. Skupina slovenských vizionárov však prišla s revolučným riešením.
Na konferencii sociálnej ekonomiky vo Zvolene 8. augusta 2025 padali čísla ako bomby. Miroslav Futrikanič, predseda Asociácie výrobcov a recyklátorov textilu (AVYRET), nenechal nikoho na pochybách: "Každý Slovák vyhodí ročne 14,5 kilogramu textilu. To je ako keby ste každý mesiac vyhodili celú tašku oblečenia."
Ešte horšie vyzerá environmentálna bilancia výroby. Na jediné tričko sa minie 2700 litrov vody - toľko, koľko by v priemer jeden človek vypil za tri roky. Odevný priemysel je pritom zodpovedný za desatinu všetkých globálnych emisií CO2, čo ho radí medzi najväčších znečisťovateľov planéty.
Sci-fi riešenie, ktoré už funguje
Zatiaľ čo svet ešte len hľadá riešenia, slovenské firmy združené v AVYRET už premieňajú textilný odpad na hodnotné produkty. Z vašich starých džínsov môže byť izolácia, ktorá niekomu ušetrí tisíce eur na kúrení. Recyklované textilné vlákna sa menia na retenčné dosky pre zelené strechy, ktoré dokážu zadržať až trojnásobok svojej hmotnosti vo forme vody. A napríklad akustické panely z recyklovaného textilu pohlcujú zvuk lepšie ako tradičné materiály - až stopercentne od frekvencie 160 Hz. "Nejde o žiadnu utópiu. Tieto produkty už dnes používajú developeri, architekti aj mestské samosprávy. Jeden známy obchodný reťazec má na svojich predajniach zelené strechy z nášho materiálu, logistické centrá používajú naše akustické riešenia," vysvetľuje Futrikanič.
Asociácia AVYRET nie je len ďalšou ekologickou iniciatívou s dobrými úmyslami. Je to premyslený biznis ekosystém, ktorý spája etablovaných výrobcov ako SK-Tex či LYKOTEX s technologickými firmami HOVEBA a VABAL a sociálnymi podnikmi POH či NARA-SK. Systém funguje efektívne - sedemdesiat percent vyzbieraného textilu putuje na second hand trh, dvadsať percent sa mechanicky recykluje a len desať percent sa energeticky zhodnocuje.
Revolúcia prichádza zhora
Od januára 2025 vstúpila do platnosti nová legislatíva EÚ o rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Kto textil vyrába alebo predáva, musí sa postarať aj o jeho ekologické zhodnotenie. Pre Slovensko to znamená vytvorenie úplne nového priemyselného odvetvia s tisíckami pracovných miest, najmä pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
"Máme historickú šancu. Buď budeme len pasívne plniť bruselské nariadenia a náš textilný odpad skončí v Pakistane alebo Afrike, alebo vytvoríme funkčný systém, ktorý prinesie prácu našim ľuďom a produkty s vysokou pridanou hodnotou," zdôrazňuje líder AVYRET.
Workshop vo Zvolene, organizovaný v rámci projektu CIRcular City, ukázal, že Slovensko má všetky predpoklady stať sa európskym lídrom v textilnej recyklácii. Máme technológie, máme know-how, máme odhodlaných ľudí. SK-Tex recykluje textil už od roku 1998, Envirotex buduje v areáli bývalej Trikoty vo Vrbovom modernú linku s kapacitou 5000 ton ročne.
Budúcnosť je v kruhu
Účastníci konferencie si odnášali jasný odkaz: lineárny model "vyrob - použi - vyhoď" je mŕtvy. Budúcnosť patrí obehovému hospodárstvu, kde odpad jedného je surovinou druhého. AVYRET už dnes vzdeláva mestá a obce, pomáha architektom pri výbere udržateľných materiálov a vytvára funkčnú sieť spolupráce naprieč celým Slovenskom.
Za desať rokov môže byť Slovensko showcase krajinou pre textilnú recykláciu. Alebo môžeme pokračovať v zahrabávaní problému na skládky.