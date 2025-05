Slovenská republika nehlasovala proti pandemickej dohode. To, že sa pri hlasovaní spolu s ďalšou desiatkou krajín zdržala, dáva možnosť pre ďalšie aktívne kroky, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.

„Napriek včerajšiemu hlasovaniu sa bude na pôde WHO o dohode naďalej diskutovať, a to aj za účasti Slovenska za rokovacím stolom,“ zdôraznil minister. Pripomenul pritom, že slovenský zástupca pri hlasovaní postupoval v súlade s pozíciou, ktorú väčšinou odsúhlasila vláda SR. Finálna verzia, pripravená na ratifikáciu členskými štátmi, by mala prísť na rad podľa neho v horizonte 12 až 18 mesiacov.

„Až vtedy, po ukončení riadnych rokovaní na medzinárodnej úrovni, k nej prijmeme ako krajina jasnú pozíciu a o definitívnom postoji k pandemickej dohode napokon rozhodnú riadne volení zástupcovia občanov SR, a teda vláda, Národná rada a prezident, nikto iný. Nikto nám teda nič nebude vnucovať,“ upozornil Šaško.

Minister zároveň odmietol dezinformácie o ohrození suverenity či povinnom očkovaní. Dohoda podľa neho výslovne garantuje slobodné rozhodnutie jednotlivca a má krajine zabezpečiť prístup k vedeckým poznatkom a nástrojom na zvládanie budúcich pandémií.

Šaško avizoval aj intenzívnejšiu komunikáciu s verejnosťou a zahraničím. „V tomto kontexte opäť zdôrazňujem, že očakávam predloženie správy o manažovaní pandémie zo strany splnomocnenca vlády, nie však formou článkov, ale riadnym, profesionálnym a nespochybniteľným spôsobom,“ dodal.