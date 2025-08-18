Z celkovej alokácie eurofondov na roky 2021 až 2027 (12,79 miliardy eur) vyčerpalo Slovensko ku koncu júla 1,17 miliardy eur, teda 9,14 percenta. V porovnaní s júnom sa ich využitie zvýšilo o 0,55 percentuálneho bodu, vyčíslilo ministerstvo financií.
Eurofondy sa rozdeľujú cez hlavný Program Slovensko s najvyššou alokáciou (12,59 miliardy eur) a štyri menšie programy – Interreg SK - CZ (85,32 milióna eur), Interreg SK - AT (55,5 milióna eur), INTERACT IV (45 miliónov eur) a Rybné hospodárstvo (15,23 milióna eur).
V Programe Slovensko boli vyčerpané prostriedky za 1,157 miliardy eur, v rámci programu Interreg SK - CZ 1,81 milióna eur, v programe Interreg SK - AT 92 680 eur a v INTERACT IV 10,9 milióna eur. V programe Rybné hospodárstvo sa zatiaľ financie nečerpali.