Výhodou Slovenska pri stavbe nového jadrového zdroja je existujúca infraštruktúra, ktorá vyplýva z dlhodobej tradície krajiny vo využívaní jadrovej energie, uviedol prezident spoločnosti Westinghouse pre ČR a Slovensko Petr Brzezina.

„Máme kontakty s vysokými školami, pripravujeme aj programy pre študentov, aby vyrastala nová generácia technikov a ľudí schopných elektráreň prevádzkovať,“ priblížil Brzezina.

V regióne, kam patrí aj Slovensko, by sa mali stavať aj ďalšie jednotky, vďaka čomu sa budú môcť kapacity flexibilnejšie presúvať. Za výhodu Brzezina považuje aj fakt, že dizajn reaktoru je hotový a využívaný by mal byť bez zmien, čo znamená minimálne riziko, že by niečo nefungovalo alebo sa muselo prerábať.

Šéf spoločnosti vníma pozitívne pripravovanú medzivládnu dohodu medzi slovenskou a americkou vládou, na ktorej prínos upozornil aj veľvyslanec USA na Slovensku Gautam A. Rana.