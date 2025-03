Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Írskom sú veľmi dobré a nie sú zaťažené žiadnymi otvorenými otázkami. Stále však existuje priestor pre ďalšie rozvíjanie ekonomickej spolupráce v oblastiach, ako sú automobilový a obranný priemysel či turizmus, konštatoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár po rokovaní so svojím rezortným partnerom Simonom Harrisom v írskom Dubline.

Vyzdvihol, že vzájomný obchod medzi krajinami za ostatné obdobie stúpol päťnásobne, ale stále dosahuje len 700 miliónov eur. Napriek tomu, že Írsko je neutrálnou krajinou a nie je členom NATO, má záujem zvyšovať výdavky do obrany. Pre obe krajiny je podľa Blanára dôležitá téma budúceho viacročného finančného rámca EÚ, o ktorom sa začína diskutovať.

„Spoločne sme ako obe krajiny skonštatovali, že Spoločná poľnohospodárska politika je veľmi dôležitá. Obe krajiny majú záujem, aby vyjednali lepšiu pozíciu v rámci tejto politiky,“ zdôraznil minister.

Rovnako sa podľa neho zhodli aj na význame kohéznej politiky, ktorá je zameraná na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Tvrdí, že by chceli dosiahnuť, aby nebola oslabená na úkor iných politických oblastí.

Ministri sa na rokovaní dotkli aj aktuálnej témy, a to sú nové americké clá na dovoz automobilov. Blanár upozornil, že obchodná vojna so Spojenými štátmi by významne ovplyvnila slovenskú aj írsku ekonomiku.