Slovensko by mohlo od ruského Gazpromu vysúdiť milióny eur podobne ako Česko, Rakúsko či Nemecko. Nič ale nenasvedčuje tomu, že by SPP plánoval podať žalobu na Gazprom za to, že nedodáva dohodnuté objemy plynu, uviedla opozičná SaS.

Kým štátny SPP a ministerka hospodárstva Denisa Saková nekonajú, České energetické závody (ČEZ) vysúdili od Gazpromu 40 miliónov eur, zdôraznila SaS. Opozičná strana vyzvala šéfku rezortu, ktorý je jediným akcionárom SPP, aby sa domáhala náležitých právnych krokov voči súdmi viackrát odsúdenému a nedôveryhodnému partnerovi.

„Ak sa SPP ako štátny podnik nebude dostatočne domáhať náhrady škôd, ktoré mu Gazprom spôsobil a naďalej spôsobuje, poškodzuje záujmy Slovenskej republiky a jej občanov,“ uviedol poslanec SaS Karol Galek.

„Gazprom od januára nedodáva SPP dohodnuté množstvá podľa zmluvy platnej až do roku 2034. Hoci od februára boli dodávky čiastočne obnovené, stále nepostačujú na pokrytie dohodnutých objemov,“ skonštatovala opozičná strana.

Predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz začiatkom februára uviedol, že arbitráž je možné začať do desiatich rokov od porušenia zmluvy a upozornil, že k významnejšiemu porušeniu došlo v roku 2022.