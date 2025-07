Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi globálnych lídrov v oblasti nízkouhlíkovej elektriny a jadrovej energetiky, zaostáva v digitálnej transformácii a adaptácii umelej inteligencie (AI). Podľa najnovšej správy inštitútu Export Analytica, naša krajina zaostáva v rozvoji umelej inteligencie, digitálnych zručností a prepojení medzi energetikou a dátovým sektorom.

Slovensko síce prevádzkuje 13 dátových centier, no digitálne zručnosti obyvateľstva sú podľa správy slabé, zavádzanie nových technológií pomalé a hoci stratégie existujú, v praxi chýbajú konkrétne aplikácie aj jasné plány ich realizácie.

Zistenia prichádzajú v čase, keď rastúci globálny dopyt po dátach, elektrine a výpočtovom výkone robí z AI a dátových centier kľúčový faktor konkurencieschopnosti. Vysoká spotreba elektriny zo strany dátových centier zároveň otvára priestor pre krajiny s lacnou a stabilnou energiou – čo je oblasť, v ktorej Slovensko môže vyniknúť vďaka jadrovým elektrárňam.

„Slovensko má výnimočnú výhodu v oblasti čistej energie, no bez zodpovedajúcich opatrení sa z neho stane len vývozca elektriny, nie inovácií. Naopak, integrovaná stratégia, ktorá by spojila energetickú politiku s digitalizáciou, by mohla zo Slovenska urobiť stredoeurópske centrum digitálnych technológií a zeleného priemyslu,“ hovorí Dominik Lelkes z Export Analytica.

Okrem AI a dátových centier poukazuje analýza aj na príležitosti v oblasti elektromobility, batériových technológií a smart infraštruktúry.