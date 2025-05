Nové dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou budú v prospech podnikateľov, slovenské zamestnávateľské organizácie ich vítajú. Uviedli to zamestnávateľské zväzy, ktoré TASR oslovila v súvislosti s pondelkovým (19. 5.) samitom EÚ a Spojeného kráľovstva.

„Je v záujme nás všetkých podporovať akékoľvek snahy, ktoré vedú k zbližovaniu a rozvoju obchodných vzťahov s Veľkou Britániou. Slovensko je exportne orientovaná ekonomika, Spojené Kráľovstvo je pre EÚ dlhodobým významným partnerom. Zjednodušenie obchodného prostredia by preto posilnilo dodávateľské reťazce, zvýhodnilo našich vývozcov, čo by malo pozitívny dosah na našu konkurencieschopnosť,“ uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová. Vznikli by tak podľa nej nové investorské príležitosti, partnerstvá či širší prístup k projektom, a s tým súvisiaci dopyt aj po nových pracovných miestach.

„Pondelkový samit je z nášho pohľadu pozitívnym signálom. Dohody, ktoré boli na samite uzavreté, majú potenciál znížiť byrokraciu, podporiť hospodársky rast a uľahčiť obchodné vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Pre slovenských zamestnávateľov to znamená príležitosť na rozšírenie obchodných aktivít a zlepšenie prístupu na britský trh,“ uviedol generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.

Z pohľadu slovenských zamestnávateľov je podľa Hoštáka dôležité, že nové dohody môžu prispieť k stabilizácii obchodného prostredia a posilneniu konkurencieschopnosti slovenských firiem. Obnovenie spolupráce v oblasti obrany a obchodu môže tiež otvoriť nové príležitosti pre slovenský priemysel a technologické sektory.

Spolupráca s Britániou je podľa výkonného riaditeľa Klubu 500 Tibora Gregora vítaná, EÚ sa však musí viac zamerať na rozvoj priemyslu ako celku, nielen na obranný sektor. „Klub 500 víta uzavretie novej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ku ktorej prišlo na prvom spoločnom samite od brexitu. Ide o významný krok k stabilizácii vzťahov po rokoch napätia a neistoty,“ podotkol Gregor.

„Z pohľadu slovenského priemyslu však považujeme za kľúčové, aby sa pozornosť EÚ nesústredila výhradne na obranný priemysel, ale na rozvoj priemyslu ako celku,“ podčiarkol Gregor.

„Obnovenie spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mohlo priniesť pozitívny impulz aj pre slovenský priemysel. V tomto prípade by išlo najmä o zjednodušenie prístupu na britský trh, odstránenie administratívnych prekážok, colných povinností a zložitých certifikačných procesov, ktoré sa po brexite zaviedli. Británia je zároveň dôležitým investorom na Slovensku a naše ekonomiky sú aj dnes výrazne prepojené. Ak by sa podarilo znížiť bariéry v obchodnej výmene a administratíve, uľahčilo by to každodenné fungovanie mnohých firiem a pomohlo otvoriť priestor aj pre nové partnerstvá,“ dodal generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Prvý historický samit EÚ a Spojeného kráľovstva 19. mája priniesol sľubné výsledky z pohľadu ďalšej spolupráce medzi Bruselom a Londýnom. Uviedol v utorok (20. 5.) v Bruseli eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, ktorý mal v rokoch 2019 – 2024 na starosti aj pobrexitové vzťahy medzi EÚ a britskou vládou.