Slovenský trh s pekárskymi výrobkami sa stal miestom ostrej diskusie medzi domácimi producentmi a obchodnými reťazcami. Na jednej strane Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) tvrdí, že má dostatočné kapacity na uspokojenie dopytu, a preto nevidí dôvod dovážať tony pečiva zo zahraničia. Na druhej strane Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) oponuje, že miestna produkcia nedokáže zabezpečiť rozmanitosť produktov a varuje pred vznikom monopolu.

Spor medzi pekármi a obchodnými reťazcami sa prehlbuje. Predseda SZPCC Milan Lapšanský obvinil SAMO z antikampane. Je presvedčený, že obchodníci šíria nepravdivé informácie o nedostatočnej produkcii, aby ospravedlnili dovoz pečiva zo zahraničia.

„Slovenskí pekári jednoznačne disponujú dostatočnými produkčnými kapacitami na pokrytie dopytu celého slovenského trhu,“ potvrdil Milan Lapšanský v oficiálnom stanovisku. Ako príklad spomenul člena zväzu Minit, ktorý je schopný napiecť vo svojom závode tritisíc ton chleba a pečiva mesačne.

Obchodné reťazce však situáciu vnímajú odlišne. Zastávajú názor, že slovenská produkcia nestačí na uspokojenie spotrebiteľských požiadaviek - najmä pokiaľ ide o rozmanitosť produktov, variabilitu zloženia a širšiu ponuku príbuzných výrobkov. Analytik Martin Vlachynský z INESS ale pripomína, že rozhodujúce slovo má zákazník.

„To, že sa dnes nakupujú aj zahraničné pekárenské výrobky, má jeden dôvod - spotrebiteľov. Viditeľná ruka spotrebiteľa v obchode každý deň porovnáva ponuku a v mnohých prípadoch jej vyjde pomer ceny a požadovanej kvality u zahraničného výrobku lepší ako u slovenského. Ak nátlakom donútime zákazníka kupovať viac slovenské výrobky, slovenskí pekári budú bohatší - ale na úkor spotrebiteľa,“ povedal pre TREND.

Kto skutočne zarába na pečive

Aliancia moderného obchodu varuje, že úplná závislosť od domácich dodávateľov by mohla viesť k monopolu a následnému zvýšeniu cien. Prosperitu pritom zabezpečuje práve konkurencia, ktorá motivuje domácu výrobu k vyššej efektivite a kvalite, vysvetľuje odborník M. Vlachynský.

Predseda aliancie SAMO Martin Krajčovič ďalej dodáva, že domáci pekári pravidelne zvyšujú ceny, pričom nie vždy ide o opodstatnené zdražovanie. Pre TREND zdôraznil, že obchodníci na pečive nezarábajú:

„Percentuálne čisté zisky pekárov sú často dvakrát až trikrát vyššie ako zisky obchodných sietí, čo naznačuje, že problém je na strane výroby, ktorá je nákladná.“ Pri určovaní cien je preto potrebné zamerať sa na dôvody, prečo je produkcia taká drahá a prečo ceny neustále rastú, aj keď vstupné náklady nevzrástli.

„Faktom zostáva, že top päť najziskovejších priemyselných pekární dosahuje ziskovosť 11 až 17 percent po zdanení, zatiaľ čo obchodníci majú priemerný zisk okolo dvoch percent,“ dodal M. Krajčovič. Podľa neho to jasne ukazuje, že marža sa kumuluje predovšetkým u výrobcov.

Milan Lapšanský s týmito tvrdeniami nesúhlasí. Bezdôvodné zdražovanie by pekárom neprešlo, ak by nebolo podložené reálnym nárastom nákladov. „Ak pekár dodá chlieb za jedno euro obchodníkovi, tak on jeho cenu navýši aj o 1,4 eura a následne pridá DPH, cena na pulte pre spotrebiteľa je potom 2,59 eura,“ uviedol pre TREND.

V odbytovej cene, jedno euro, sú podľa jeho slov zahrnuté všetky náklady spojené s nákupom surovín - úhrada miezd, odvody, poistenie, energie, kompletná výroba, balenie aj logistika.

Obchodníci spochybňujú „zelené“ pečivo

Nezhody sa týkajú aj životného prostredia. Pekársky zväz akcentuje, že importované pečivo značne zvyšuje uhlíkovú stopu, zatiaľ čo slovenská produkcia je šetrnejšia.

Aliancia moderného obchodu ale poukazuje, že aj pekári sú závislí od zahraničných dodávateľov. Mnohé suroviny, ako droždie, sušené vajíčka či melanž, sa na Slovensko dovážajú práve pre nedostatočnú domácu výrobu alebo úplnú absenciu.

Napriek tomu, že slovenské pekárne skutočne nakupujú droždie zo zahraničia, jeho podiel na celkovom objeme surovín je minimálny – na dvesto kilogramov múky pripadá len jedno kilo droždia, čo predstavuje 0,5 percenta, vysvetlil M. Lapšanský a dodal, že objem vaječnej melanže je dokonca ešte zanedbateľnejší. „Ak reťazce dovezú 5 500 kamiónov pečiva, je to obrovská ekologická záťaž. To, čo môžeme vyrobiť na Slovensku, netreba dovážať,“ uzavrel.

Konflikt medzi slovenskými pekármi a obchodníkmi zatiaľ nemá jednoznačné riešenie. Pekári zdôrazňujú výhody lokálnej výroby, zatiaľ čo obchodné reťazce varujú pred obmedzením konkurencie a rastom cien. Podľa odborníka by monopol poškodil nielen spotrebiteľov horším pomerom ceny a kvality, ale aj celú ekonomiku, keďže podnikatelia by namiesto inovácií investovali do lobingu. Napokon však rozhoduje spotrebiteľ, ktorý si každý deň vyberá podľa vlastných preferencií.