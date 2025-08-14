V stredu sa slovenský tím sústredil na ochranu domov a fariem pri dedinách Harunas a Skenderbegas, niekoľko kilometrov od základne Kučove. Podľa Hasičského a záchranného zboru zhodili celkovo 36 bambi vakov.

Dnes budú slovenskí a českí hasiči nasadení v oblasti Garmas, kde budú chrániť obec Ermenj. Situáciu komplikujú silný vietor a obmedzené možnosti tankovania vrtuľníka priamo na mieste.

Slovenský Black Hawk s posádkou dorazil do Albánska v nedeľu na žiadosť miestnych úradov. Utorkový zásah nepriniesol zásadné výsledky, podmienky na hasenie zostávajú náročné.

