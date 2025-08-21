Návštevnosť pavilónu na svetovej výstave Expo 2025 v japonskej Osake, kde má svoju expozíciu aj Slovensko, prekročila začiatkom augusta dva milióny ľudí. Denne privíta okolo 20-tisíc návštevníkov, informovala generálna komisárka slovenskej účasti na svetovej výstave Michaela Kovačičová z organizácie Slovakia Travel.
„Sme jednou z najnavštevovanejších expozícií, nakoľko sme v zdieľanej hale. Na našu prezentáciu máme veľmi pozitívne ohlasy,“ povedala. Pripomenula, že v pavilóne Commons-C majú okrem Slovenska výstavné priestory aj Chorvátsko, Slovinsko, Čierna Hora, Uruguaj, Izrael, Panama, Gabon, Ukrajina, Guatemala a San Maríno.
Cieľom slovenskej expozície je predstaviť krajinu ako atraktívnu destináciu v oblasti cestovného ruchu a podnikania. Pozostáva najmä z LED panelov, kde premietajú zábery.
„Snažíme sa prezentovať rôzne kúty Slovenska, prírodu a turistické atrakcie vrátane hradov a zámkov,“ spresnila riaditeľka slovenskej expozície Michaela Bočkayová s tým, že obľube sa teší aj interaktívne pexeso. Vo vitrínach zasa vystavujú napríklad majoliku, medicínske titánové implantáty, domáce sirupy, čaje, ale aj víno. „To sa nám veľmi osvedčilo, máme tu japonských ambasádorov slovenského vína, ktoré importujeme na tunajší trh,“ spresnila Kovačičová.
Okrem iného na svetovej výstave organizujú aj rôzne panelové diskusie, workshopy, prezentácie slovenských produktov, firiem či degustácie. So svojimi vystúpeniami sa predstavili už aj Štátna opera Banská Bystrica či folklórne súbory.
Slovensko sa v rámci polroka trvajúceho Expa 2025 zameriava na viacero tém. V jednotlivých týždňoch sú to napríklad šport, zdravie či pamiatky UNESCO. V súčasnosti sa venuje vode. „Pre japonský trh je to veľmi zaujímavé, keďže tu nemajú minerálne pramene ako my na Slovensku,“ dodala Bočkayová.
Tlmočníčka na svetovej výstave v slovenskom stánku Andrea Millington doplnila, že návštevníci sú rôznych vekových kategórií, pričom tí starší evidujú Slovensko ešte ako súčasť Československa. „Často sa nás pýtajú aj na naše hrady, či sa do nich dá ísť, a či tam dodnes bývajú nejakí králi alebo šľachta,“ povedala. Návštevníci sa tiež zaujímajú, ako sa možno na Slovensko dostať alebo sa prídu pochváliť, že ho už navštívili.
Komisárka Kovačičová považuje účasť Slovenska na Expo 2025 v Osake za príležitosť nielen prezentácie samotnej krajiny, ale aj na nadviazanie bilaterálnych spoluprác. „Celé Expo 2025 je zamerané na budúcnosť. Iné pavilóny sú pre nás aj veľkou inšpiráciou,“ skonštatovala.
Svetová výstava Expo 2025 sa koná v meste Osaka v prefektúre Kansai. Brány pre verejnosť otvorila 13. apríla a potrvá do 13. októbra. Doposiaľ ju navštívilo okolo 15 miliónov ľudí. Prezentuje sa tu viac ako 150 krajín a približne 15 medzinárodných organizácií. Svetová výstava Expo sa koná každých päť rokov v inej krajine.