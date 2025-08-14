Slovenská pošta upozorňuje na podvodné zásielky na dobierku, keď od začiatku roka zaznamenala takmer 250 podnetov od zákazníkov. Rovnako ako iné doručovateľské spoločnosti je iba prepravcom, ktorý zabezpečuje vyzdvihnutie, triedenie a doručenie zásielok.
„Slovenská pošta tento rok doposiaľ riešila 249 podnetov na zásielky, ktoré neobsahovali deklarovaný obsah, alebo na zásielky, ktoré si adresáti neobjednali,“ priblížila hovorkyňa pošty Eva Peterová. Obsah zásielky je predmetom poštového tajomstva, nepodlieha kontrole a pošta zaň nezodpovedá.
Adresát zásielky, ktorý zaplatil a prebral tovar, ktorý si neobjednal, alebo obsah zásielky nezodpovedá jeho objednávke a má podozrenie, že ide o podvod, by mal bezodkladne kontaktovať políciu. Keď predloží potvrdenie o podaní trestného oznámenia alebo oznámenia o priestupku, môže pošta zadržať vyplatenie dobierkovej sumy.
Pri platbe na dobierku je dobré vždy si overiť predajcu, najmä pri nákupoch na neznámych weboch. Pri väčšom počte objednávok je vhodné mať o nich prehľad. „Ak žiadnu zásielku neočakávate, alebo máte podozrenie, že ide o podvod, nepreberajte ju,“ dodala Peterová.