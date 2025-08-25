Rast slovenskej ekonomiky by sa mal tento rok spomaliť na 0,9 percenta z vlaňajších 2,1 percenta, vyplýva z predikcií analytikov vybraných bánk, ktoré zverejňuje Národná banka Slovenska. Ešte v júli pritom očakávali rast na úrovni 1,3 percenta.
Priemernú infláciu, meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien, prognózujú analytici dlhodobo na podobnej úrovni – 4,1 percenta, čo značí nárast z minuloročných 3,2 percenta.
Mieru nezamestnanosti na konci roka predpokladajú na 5,4 percenta – rovnako ako vlani. Pri raste nominálnych miezd očakávajú spomalenie na 5,4 percenta z minuloročných 7,1 percenta.