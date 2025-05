Aplikácia je stiahnutá, QR kód pripravený. Občan naťahuje ruku s mobilom ako dôkaz, že Slovensko to s digitalizáciou myslí vážne. No policajt sa ospravedlní, lebo nepatrí medzi hliadky vybavené overovacím systémom. Požiada o fyzické doklady, bez nich to zatiaľ nepôjde. Aj takto vyzerá snaha o elektronickú identifikáciu v praxi.

Ministerstvo vnútra spustilo v polovici apríla dve mobilné aplikácie, eDoklady (preukazovanie totožnosti) a eIdentita (prístup k službám štátu). Za viac ako mesiac si ich stiahlo cez 200-tisíc Slovákov, pričom rezort denne zaznamenáva v priemere 6 700 autentifikácií.

Napriek štatistickému optimizmu však projekt funguje v pilotnom režime - elektronické doklady akceptujú vybrané ubytovacie zariadenia, pošty a zopár policajtov. Štát príslušníkom PZ totiž poskytol len 700 čítačiek, ktoré musia byť pripojené na internet. Ich počet by sa mal postupne zvýšiť.

„Predloženie digitálneho vodičského preukazu prostredníctvom mobilnej aplikácie platí iba vtedy, ak má policajt k dispozícii overovaciu mobilnú aplikáciu,“ vysvetľuje ministerstvo a odporúča fyzické doklady neodkladať.

Ilúzia pokroku naráža na realitu aj na hraniciach. Údaje v mobile síce potvrdzujú totožnosť, no bez klasických plastových kartičiek majú váhu výhradne na území Slovenskej republiky.

Občan platí, štát mlčí

Za virtuálnou identitou sa začína črtať už známy tieň. Kto aplikácie vyvíjal, akým spôsobom boli vysúťažené a koľko stála ich prvá fáza? Ministerstvo vnútra zahmlieva. Namiesto zmlúv a čísel ponúka paragrafy a formulácie o utajení. Tvrdí, že chráni verejný záujem – aj keď práve ten ostáva bez zmysluplnejšieho vysvetlenia.

„Dôvodom ochrany informácií je, že pri neoprávnenej manipulácii by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k ujme na záujmoch Slovenskej republiky. Zmluvy a ďalšiu dokumentáciu preto nie je možné sprístupniť,“ uviedol pre TREND rezort vnútra.

Aplikácie ešte celkom nefungujú, no ich prevádzka už má stanovený rozpočet. V roku 2025 je alokovaných 7,2 milióna eur, v roku 2026 vyše 9,5 milióna a v roku 2027 ďalších 3,7 milióna. Spolu na ne štát minie cez 20 miliónov eur. Koľko stáli jednotlivé aplikácie rezort nezverejnil.

Slovenský paradox

Hoci krajina už má funkčnú a štátom financovanú aplikáciu Slovensko v mobile, púšťa sa do vývoja ďalšej. Odborníci a opozícia preto upozorňujú na duplicitu a plytvanie verejnými financiami.

„Pokiaľ ide o aplikáciu eIdentita, tak tá z veľkej miery robí to isté ako Slovensko v mobile. K dispozícii je aj aplikácia Autogram, ktorú pripravilo občianske združenie Slovensko.Digital zadarmo a štát by mohol využiť jej zdrojový kód bezplatne,“ ozrejmil poslanec PS Ján Hargaš

Na problém nadväzuje aj Slovensko.Digital. „Veľkým nedostatkom ostáva nepripravenosť väčšiny štátnych webov na mobilné zariadenia. Hoci už niekoľko rokov máme možnosť sa prihlásiť do národných služieb prostredníctvom aplikácie Slovensko v mobile, hlavné portály ako slovensko.sk, elektronické služby ministerstva vnútra či finančnej správy sú cez smartfón len ťažko použiteľné,“ potvrdili pre TREND odborníci.

Síce deklarujú možnosť podpisovania, no v praxi na týchto weboch či elektronických službách MV nič nepodpíšete, pretože nie sú nie sú na podpisovú časť aplikácie integrované.

Slovensko má víziu, Česko systém

Kým Bratislava zavádza digitálnu identitu v obmedzenom režime, českú mobilnú aplikáciu akceptujú úrady aj komerčný sektor. Podporuje selektívne zdieľanie údajov (celý doklad, iba vek alebo identita) a funguje aj offline. Slovenská verzia naoko pôsobí ambicióznejšie, keďže zahŕňa aj digitálny vodičský preukaz. No jej využitie sa zužuje na poštové priehradky, ubytovne a policajtov s čítačkou. A navyše vždy potrebuje pripojenie k internetu.

Rozdiely si všíma aj odborná komunita. „Jednou z kľúčových vlastností Európskej peňaženky digitálnych dokladov je schopnosť overiť si pravosť dokladov pomocou inej peňaženky a nie len pomocou špecializovaných nástrojov, ktoré majú k dispozícii výhradne príslušníci policajného zboru. Toto overovanie v ČR už funguje, napríklad v komerčnom sektore. Na Slovensku zatiaľ o tom nemáme informácie,“ upozorňuje Slovensko.Digital.

Zásadným nedostatkom je predovšetkým transparentnosť. Český štát zverejňuje partnerov, harmonogram i finančné údaje. Vývoj aplikácie trval sedem mesiacov a stál približne 400-tisíc eur. Do konca roka by sa celkové náklady na prevádzku mali vyšplhať na 2,21 milióna eur.

Na Slovensku je situácia podstatne zložitejšia. Digitalizáciu brzdia nielen technické nedostatky, ale aj slabá komunikácia medzi rezortmi. Aplikácia Manažment osobných údajov, ktorú vlani prevzalo ministerstvo vnútra (MV SR), sa stala základom pre eIdentitu a eDoklady. Ministerstvo informatizácie (MIRRI) sa zapojilo len v rozsahu zákona – schválilo zápis nového autentifikačného prostriedku.

Obe strany síce hovoria o spolupráci, no každá inak. Ministerstvo vnútra deklaruje komunikáciu s MIRRI. Rezort informatizácie však pre TREND potvrdil, že projekt je „plne v gescii MV SR“. Zároveň priznáva, že aplikácie na prihlasovanie a podpisovanie nie sú pre používateľov prehľadné. Do budúcna sľubuje jasnejšiu orientáciu na občana a lepšiu súčinnosť s MV SR. Výsledkom je, že Slováci zostávajú v bludnom kruhu polovičných riešení a nepripravených policajtov. Pokiaľ si nevedia overiť doklad elektronicky, aj tak si vypýtajú ten fyzický.