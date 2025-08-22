Spotrebiteľské ceny všetkých druhov pohonných látok v polovici augusta výraznejšie klesli, informoval Štatistický úrad SR.
Liter benzínu 95 bol minulý týždeň lacnejší o dva centy (1,504 eura). Výraznejšie klesla cena prémiových benzínov – liter zlacnel o 2,4 centa a predával sa za 1,709 eura.
Dynamickejší pokles zaznamenali ceny nafty. Bežná nafta medzitýždenne zlacnela o 4,3 centa na 1,422 eura za liter. Prémiové druhy boli lacnejšie v priemere o 4,2 centa a predávali sa za 1,621 eura.
Ceny plynov sa vyvíjali rôzne. Skvapalnený zemný plyn (LNG) zdražel o 1,5 centa na 1,503 eura za kilogram. Naopak, skvapalnený ropný plyn (LPG) zlacnel o tri desatiny centa na 0,684 eura za liter, zatiaľ čo cena stlačeného zemného plynu (CNG) sa znížila iba o desatinu centa na 1,659 eura za kilogram.