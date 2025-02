Iba polovica zamestnancov na Slovensku je spokojná so svojím platom, vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre portál Profesia.sk, ktorého sa vlani v novembri zúčastnilo 1 018 respondentov. Zatiaľ čo v roku 2021 boli spokojné so mzdou takmer dve tretiny zamestnancov a o dva roky neskôr 58 percent, koncom minulého roka to bola už iba polovica.

Mimoriadnu spokojnosť so mzdou vyjadrili iba dve percentá pracujúcich. Naopak, narástol podiel nespokojných – zo 16-tich na 22 percent.

Najspokojnejší s platom sú tvoriví odborní pracovníci, spomedzi ktorých sú spokojné dve tretiny. Zároveň platí, že čím má zamestnanec vyššie vzdelanie, tým vyššia je jeho spokojnosť. Spolu 60 percent vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov priznáva spokojnosť s príjmom. Rovnaký pocit má iba necelá štvrtina pracujúcich so základným vzdelaním.

Viac ako tretina zamestnancov, ktorá je v práci spokojná, si aj napriek tomu prezerá pracovné ponuky. Najčastejším dôvodom je potreba mať prehľad o trhu práce v ich odvetví. Ďalším motívom je túžba poznať aktuálne ponúkané platy.

Spomedzi spokojných zamestnancov si najmenej prezerajú inzeráty tvoriví odborní pracovníci, naopak, najčastejšie výkonní odborní pracovníci a úradníci.

Aktivitu badať aj u najmladšej generácie na pracovnom trhu. Medzi zamestnancami do 24 rokov, ktorí sú v práci spokojní, si aktuálne ponuky prezerá 43 percent. Najčastejšou motiváciou je možnosť nájdenia lepšej ponuky, čo potvrdzuje, že generácia Z nie je až taká verná zamestnávateľom a nebojí sa zmeny.