Peniaze prostredníctvom detských účtov odkladá svojim potomkom viac ako desať percent ľudí, ktorí na Slovensku investujú cez automatizovanú poradenskú online platformu Portu. Na prelome marca a apríla tohto roka to bolo vyše 11,5 percenta klientov, kým v susednom Česku necelých 6,5 percenta. Priemerný rodič zo SR pošle na účet dieťaťu vyše 70 percent toho, čo sám pre seba, u západných susedov je to tesne nad 30 percent. Informovala o tom špecialistka pre vzťahy s verejnosťou platformy Tereza Kubíčková.

„Priemerný vklad českého investora na svoj účet presahuje v prepočte vyše 700 eur, u slovenského je to približne polovica. No kým na detské konto smeruje v Česku v priemere 217 eur, u nás je suma vyššia, až 250 eur,“ uviedla Kubíčková. V SR je vyšší aj pomer zostatku na detskom účte v porovnaní s tým rodičovským, vysvetľuje analytik platformy Marek Malina.

V Česku svojim deťom v priemere viac na účet posielajú ženy, na Slovensku sú to muži. Platí však, že ako v SR, tak aj u susedov, účty svojim deťom častejšie zakladajú otcovia, a to štyrikrát častejšie než matky.

Vyše 60 percent rodičov v SR aj v Česku investuje jednému dieťaťu, dvom viac ako 30 percent. „Tento fakt do značnej miery kopíruje demografiu, keďže práve rodiny s jedným potomkom sú u nás medzi domácnosťami s neplnoletými deťmi najpočetnejšie. Podľa údajov Štatistického úradu SR je však počet rodín s dvoma deťmi iba o necelých 24 percent nižší než tých s jedným,“ uviedla špecialistka.

Investičná stratégia

Radí, že ak už staršie dieťa investičný účet má a do rodiny pribudne ďalší potomok, ktorému už nie je z čoho odkladať, je lepšie príspevok pre prvé dieťa znížiť a ušetrenú sumu posielať na účet druhému dieťaťu.

„Tento prístup umožňuje investičnú stratégiu flexibilne prispôsobovať. Napríklad ak sa jedno z detí blíži k plnoletosti a chcelo by ísť študovať do zahraničia, dá sa portfólio preniesť do konzervatívnejších fondov, a tým ho viac chrániť pred výkyvmi. Stratégia mladšieho dieťaťa zostane nedotknutá,“ vysvetľuje Malina.

Výška úspor na detskom účte

Napríklad príspevok 40 eur mesačne po dobu 18 rokov môže v optimistickom scenári vytvoriť dieťaťu úspory vo výške takmer 34-tisíc eur, v neutrálnom cez 17-tisíc eur, vyčíslila Kubíčková. Tie sa v prípade uvedenej platformy stávajú po dosiahnutí plnoletosti majetkom dieťaťa.

„Kto sa obáva, že jeho dieťa by úspory minulo nerozumne, môže mu odkladať aj vytvorením osve portfólia na svojom investičnom účte,“ dodáva Malina. Takto však nemôže využiť zvýhodnené poplatky.