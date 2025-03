Pre približne tretinu Slovákov je hlavným dôvodom na zmenu zamestnania vyšší plat. Významným faktorom sú aj vzťahy na pracovisku, a to v prístupe firmy k zamestnancom alebo medziľudské vzťahy v kolektíve. Celkovo by pre vzťahy na pracovisku zmenilo svoje zamestnanie 23 percent ľudí, upozornila spoločnosť Alma Career.

„Vo väčšine prípadov platí, že ľudí s vyššími príjmami len tak z miesta nezdvihne ani vyšší plat. Ak áno, musí ísť o výrazne lepšiu ponuku – aspoň o 20 až 30 percent vyššiu než je ich aktuálna mzda,“ uviedol analytik Tomáš Ervín Dombrovský.

Medzi ďalšie dôvody, pre ktoré by zamestnanci zvažovali výpoveď, patrí atraktívnejšia pracovná náplň s možnosťou profesijného rastu a sľubnou perspektívou do budúcnosti, čo uviedlo osem percent opýtaných. Rovnaký podiel by zmenil zamestnanie pre lepšie pracovné prostredie. Sedem percent by odišlo pre dopravnú dostupnosť a päť percent by dalo výpoveď v prípade, že by mali flexibilný pracovný čas či miesto práce.

Na druhej strane, len málo ľudí je ochotných meniť prácu, a to najčastejšie pre obmedzené úspory. Skoro 40 percent totiž nemá finančné rezervy alebo len na jeden mesiac. K novému zamestnávateľovi preto nastupuje takmer okamžite do jedného mesiaca od ukončenia predchádzajúceho pracovného pomeru 31 percent osôb. Viac ako dve tretiny nastúpia do novej práce do troch mesiacov.

Zároveň len 19 percent ľudí pociťuje, že má dostatok príležitostí na odchod. Na slovenskom trhu práce je nedostatok vhodných pracovných ponúk pre 30 percent Slovákov. Spoločnosť dodala, že to často súvisí s prehnanými požiadavkami v inzerátoch, keďže ľudia majú dojem, že ich dokonale nespĺňajú, a preto na ne ani nereagujú. Ďalším problémom je, že ich buď podmienky nemotivujú alebo vnímajú iné bariéry, ktoré ich limitujú.