Skúsenosť so spotrebiteľskými úvermi má každý druhý Slovák. Podľa prieskumu Poštovej banky, ktorý zrealizovala agentúra 2muse koncom februára, si takmer 50 percent z opýtaných bralo spotrebný úver do výšky 5-tisíc eur. Najviac úverov tvoria tie do výšky 10-tisíc eur, preferuje ich viac ako 76 percent opýtaných. Nad 20-tisíc eur si úver zobralo 8 percent Slovákov.

Najčastejšie pôžičky Slováci využívajú na rekonštrukciu bývania a vybavenie domácnosti. Za týmto účelom si ju berie takmer 60 percent opýtaných. Viac ako 28 percent respondentov pôžičku využilo na financovanie vozidla a každý desiaty Slovák si svoj spotrebný úver zobral na dofinancovanie svojej hypotéky.

Slováci sa stavajú k pôžičkám zodpovedne

Z prieskumu ďalej vyplýva, že Slováci sa stavajú k pôžičkám zodpovedne. „Riadia sa pravidlom, že vec, na ktorú si požičiavame, by mala mať dlhšiu životnosť, ako je doba splácania. Zodpovedný prístup pri čerpaní spotrebného úveru je jeden zo základných pilierov stabilného rozpočtu,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká.

Pôžička na kozmetický zákrok alebo krajšie Vianoce

Len necelé tri percentá si požičali na kozmetický zákrok alebo krajšie Vianoce. Najmenej si na prilepšenie k sviatkom či kozmetické vylepšenie požičiavajú Žilinčania a Nitrania, iba 1,3 percenta opýtaných. Najviac si za takýmto účelom brali úver obyvatelia Bratislavského kraja, a to 6,8 percenta. Z takýchto dôvodov si najčastejšie berú úvery mladší ľudia vo veku do 29 rokov, v priemere 5 percent respondentov. S pribúdajúcim vekom však záujem o úvery na skrášľovanie či vianočné nákupy klesá.