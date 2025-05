Podľa údajov Eurostatu za rok 2023 pripadá na Slovensku 487 osobných áut na tisíc obyvateľov, čo krajinu radí na 20. miesto v rámci EÚ. V roku 2004 to bolo len 223 vozidiel.

Najviac áut na obyvateľa majú Taliansko, Luxembursko a Fínsko, najmenej Lotyšsko, Rumunsko a Maďarsko. Podľa analytika Mariána Kočiša zaznamenalo najvýraznejší nárast od roku 2004 Rumunsko, nasleduje Slovensko a Poľsko.

Podľa analytika je za tým rast životnej úrovne v regióne, kde automobil stále symbolizuje nezávislosť. Západné štáty sú už ďalej – dbajú na ekologické riešenia, verejnú dopravu a život v mestách. Trend medzi mladšími generáciami sa môže postupne preniesť aj do strednej a východnej Európy.

Uprednostňujú flexibilitu pred vlastníctvom, čo by mohlo tempo rastu spomaliť – najmä vo väčších mestách.

Z regionálneho pohľadu vyniká stredné Slovensko, kde od roku 2004 pribudlo najviac áut. Bratislavský kraj zaznamenal najmenší nárast, no stále má najvyšší počet vozidiel – 668 na tisíc obyvateľov. Na východnom Slovensku je to len 405, menej ako v Rumunsku.